Meerut News: सबमर्सिबल से पानी भरने को लेकर चचेरे भाइयों में मारपीट
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:48 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:48 PM IST
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दौराला। बंशीपुरा गांव में बुधवार सुबह सबमर्सिबल से पानी भरने को लेकर दो चचेरे भाइयों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर दौराला सीएचसी में उपचार दिलाया। बाद में दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने शांतिभंग में कार्रवाई करते हुए दोनों का चालान कर दिया।
बंशीपुर गांव निवासी राजीव का बुधवार सुबह सबमर्सिबल से पानी भरने को लेकर अपने चचेरे भाई हरीश से विवाद हो गया। दोनों के बीच पानी भरने को लेकर कहासुनी होने लगी। मामला बढ़ने पर दोनों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में दोनों घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से घटना की जानकारी ली और उन्हें हिरासत में लेकर दौराला सीएचसी पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार कराया गया। इसके बाद दोनों युवक थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी।
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया।
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बंशीपुर गांव निवासी राजीव का बुधवार सुबह सबमर्सिबल से पानी भरने को लेकर अपने चचेरे भाई हरीश से विवाद हो गया। दोनों के बीच पानी भरने को लेकर कहासुनी होने लगी। मामला बढ़ने पर दोनों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में दोनों घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से घटना की जानकारी ली और उन्हें हिरासत में लेकर दौराला सीएचसी पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार कराया गया। इसके बाद दोनों युवक थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी।
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सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया।