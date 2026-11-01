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Meerut News: राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता में द्रोणवीर बने फील्ड ऑफिसर

Sun, 01 Nov 2026 06:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:36 PM IST
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Field Officer emerges as a 'Dronveer' (champion/star performer) in national football tournament
मेरठ। अंडर-17 बालक वर्ग की राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन बलिया में किया जा रहा है। इसके लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बाल मुकुंद जनता इंटर कॉलेज मेरठ के खेल शिक्षक द्रोणवीर सिंह को फील्ड ऑफिसर नियुक्त किया है। द्रोणवीर सिंह इससे पूर्व में भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फील्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए एसजीएफआई ने फिर उन पर भरोसा जताया है। उनके फील्ड ऑफिसर बनाए जाने पर सभी ने उन्हें बधाई दी। संवाद
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