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Meerut News: छात्राओं को सुरक्षा-अधिकारों के प्रति किया जागरूक

Fri, 13 Nov 2026 07:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:45 PM IST
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Female students were made aware of their safety and rights.
सरधना। छुर स्थित श्री गांधी इंटर कॉलेज में शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भ
सरधना। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने शुक्रवार को श्री गांधी इंटर कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मीनाक्षी भराला ने छात्राओं को महिला उत्पीड़न से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने किसी भी परेशानी में बिना संकोच शिकायत करने को कहा। उन्होंने छात्राओं की समस्याओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। मीनाक्षी भराला ने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न या अभद्र व्यवहार सहन करने की बजाय शिकायत करें। महिला उपनिरीक्षक रितु राणा ने छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने आपात स्थिति में पुलिस और सरकारी सहायता व्यवस्था के बारे में भी बताया। भाजपा नेता सतेंद्र भराला भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
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