Meerut News: छात्राओं को दी गीले-सूखे कचरे के पृथक्करण की जानकारी

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अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन टीम ने छात्राओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी दी। टीम ने बताया कि नगर से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र कर एमआरएफ सेंटर पहुंचाया जाता है। यहां कचरे को श्रेणियों में बांटकर उपयोगी सामग्री अलग की जाती है। छात्राओं को घर से गीले-सूखे कचरे को अलग रखने के फायदे भी बताए गए। टीम ने समझाया कि स्रोत पर पृथक्करण से निस्तारण अधिक प्रभावी होता है। छात्राओं ने गतिविधियों का अवलोकन कर सवाल पूछे। टीम ने उन्हें स्वच्छता अपनाने तथा दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी विकसित करना था।

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सरधना। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर पालिका ने एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं को मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का शैक्षिक भ्रमण कराया। छात्राओं ने सेंटर पर कचरे के पृथक्करण, छंटाई और निस्तारण की प्रक्रिया को समझा।