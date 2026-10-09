Meerut News: छात्राओं ने ली राष्ट्र की एकता और पर्यावरण संरक्षण की शपथ

विज्ञापन



शिक्षिका रविता ने छात्राओं और स्टाफ सदस्यों को राष्ट्र की एकता बनाए रखने, पर्यावरण की रक्षा करने और जल संरक्षण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से इन संकल्पों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य डॉ. नीरा तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण संरक्षण हम सभी का दायित्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात करके ही समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं से अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने के प्रति जागरुक करने की अपील की। कार्यक्रम में सुनीता रानी, डॉ. निशा, निधि आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

दौराला। मटौर स्थित श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में शुक्रवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छात्राओं और विद्यालय स्टाफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरुक करने का संकल्प लिया।