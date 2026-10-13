फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Female students made aware of cybercrimes.

Meerut News: छात्राओं को साइबर अपराधों पर किया जागरूक

Tue, 13 Oct 2026 09:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 09:57 PM IST
विज्ञापन
Female students made aware of cybercrimes.
ए एस इंटर कालेज में छात्राओं को साइब्रर क्राइम के संबंध में जानकारी देती महिला मिशन शक्ति की टी
मवाना। एएस इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित हुई।थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रह्म कुमार त्रिपाठी, मिशन शक्ति प्रभारी रेनू, चौकी प्रभारी योगेश गिरी और उप निरीक्षक सूरज विक्रम की टीम ने छात्र-छात्राओं को सुरक्षा की जानकारी दी। पुलिस टीम ने महिला हेल्पलाइन 1090 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सतर्कता पर जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक ब्रह्म सिंह ने छोटे अपराधों को न छुपाने की अपील की। उन्होंने छात्रों से किसी भी घटना की जानकारी तुरंत शिक्षकों या पुलिस को देने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर खाता निजी रखने, अनजान लोगों से दूरी बनाने और अज्ञात एप्लिकेशन डाउनलोड न करने की सलाह दी। प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed