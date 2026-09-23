Meerut News: हॉकी प्रतियोगिता खेलकर लौटी टीम का सम्मान

विज्ञापन

मेरठ। विद्यालय स्तरीय सीनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 19 सितंबर तक रामपुर में जौहर अली स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में मेरठ की टीम से एसडी सदर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को मेरठ पहुंचने पर हॉकी प्रशिक्षक जोगेंद्र सिंह और एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। प्रशिक्षक जोगेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में मेरठ की टीम का मैच क्वार्टरफाइनल में लखनऊ के साथ हुआ। इसमें मेरठ की टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को खिलाड़ी मेरठ पहुंचे। यहां उनका सम्मान किया गया। एसपी सिटी ने सभी खिलाड़ियों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग ने भी सभी हॉकी खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद