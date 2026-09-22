Meerut News: गन्ना भवन पर किसानों का धरना जारी

विज्ञापन

मेरठ। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से पांडव नगर स्थित जिला गन्ना अधिकारी के यहां 17वें दिन भी धरना जारी रहा। किसान गन्ना मूल्य बकाया के ब्याज की मांग कर रहे है। किसानों का कितना ब्याज निकल रहा है, इसकी जानकारी भी अधिकारियों से मांगी जा रही है। मंगलवार को धरने की अध्यक्षता चौधरी गिरिराज सिंह ने की। संचालन प्रमोद तंवर ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष दिनेश प्रधान ने किसानों को अवगत कराया कि अपने फॉर्म जल्द से जल्द भरवा कर जमा कर दें और रिसीव कॉपी किसान भाई अपने पास रखें। इस दौरान धरने पर पहुंचे किसानो ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से 11 अक्टूबर को कमिश्नरी के सामने एक महापंचायत भी रखी गई थी लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने इसकी सहमति नहीं दी है। धरने में रामवीर सिंह, पवन त्यागी महादेव, राजवीर यादव, धीरेंद्र आदि रहे। संवाद