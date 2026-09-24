Meerut News: किसान पंचायत में किसानों ने भरी हुंकार

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मवाना। भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के जिला अध्यक्ष गौरव गुर्जर के आह्वान पर क्षेत्र के गांव पलड़ा, निड़वली, मोरना और खोड़ दयालपुर में किसान पंचायतों का आयोजन हुआ। इन पंचायतों में किसानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं तथा किसान हितों को लेकर आवाज बुलंद की।मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने किसानों को संबोधित करते हुए एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने किसानों को अपने हक के लिए निरंतर जागरूक और संगठित रहने का आह्वान किया।इस मौके पर संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नितेश पवार, प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा व विपिन भड़ाना, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अनिकेत चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील धामा, युवा जिला अध्यक्ष राहुल गुर्जर, युवा प्रदेश सचिव अनमोल भड़ाना, पाटू तोमर और फरदीन समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।