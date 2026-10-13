फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Farmers hold 'Mahapanchayat' against Awas Vikas township, uproot the project board.

Meerut News: आवास विकास टाउनशिप के विरोध में किसानों की महापंचायत, बोर्ड उखाड़ा

Tue, 13 Oct 2026 09:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 09:40 PM IST
विज्ञापन
Farmers hold 'Mahapanchayat' against Awas Vikas township, uproot the project board.
नरहाड़ा में 12 गांवों के किसानों ने दी चेतावनी, सहमति के बिना जमीन नहीं देने का एलान
विज्ञापन


फोटो समाचार

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सदर तहसील के ग्राम नरहाड़ा में मंगलवार को आवास विकास टाउनशिप योजना के विरोध में 12 गांवों के किसानों की महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन धनसिंह कोतवाल के बैनर तले हुई पंचायत में किसानों ने योजना का विरोध करते हुए आवास विकास की ओर से लगाया गया बोर्ड उखाड़ दिया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहती है। किसान किसी भी कीमत पर समझौते के तहत जमीन नहीं देंगे। जमीन केवल भूमि अधिग्रहण के नियमों के तहत ही दी जाएगी।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं और जबरन कब्जे का विरोध किया जाएगा। पंचायत में मौजूद किसानों ने भी योजना के खिलाफ नाराजगी जताई। किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी सहमति के बिना गांव से सर्वे या किसी अन्य कार्रवाई के लिए प्रवेश किया गया तो विरोध किया जाएगा। पंचायत का आयोजन प्रदेश सचिव कुलदीप भड़ाना ने, संचालन प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा ने किया, जबकि अध्यक्षता बेदी त्यागी ने की।पंचायत में रण सिंह भड़ाना, धीरज भड़ाना, सुनील चेयरमैन, कृष्णपाल भड़ाना, आरिश गाजी, वामिक, सत्यप्रकाश, सत्यपाल सिंह, दीपक वर्मा, दीपक गुर्जर गगोल, अबरार गोसीपुर, पाटू तोमर, अर्जुन पंडित, सुजीत भाटी,अमित भड़ाना आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


---------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed