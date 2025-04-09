एनडीए सरकार में ही किसानों को मिल रहा लाभ: विक्रम सिंह

कंकरखेड़ा। जिटौली गांव में बुधवार को दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाते समय राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह ने रालोद नेता गौरव जिटौली के आवास पर पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया।विक्रम सिंह ने कहा कि किसानों का हित एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के प्रयासों से ही किसानों का भला संभव है। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए किसान हित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर डॉ. किरणपाल सिंह, मुनेश पाल चेयरमैन, विकास पंवार, सोनू पंवार, विक्रांत, कंवरपाल, इंद्रजीत सिंह, विनोद, बबलू आदि मौजूद रहे।