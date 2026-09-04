नकली सिगरेट फैक्टरी का भंडाफोड़: तीन करोड़ का माल बरामद; संचालक गिरफ्तार, बंद पड़े स्कूल में चल रहा था कारोबार

एसपी देहात अभिजीत कुमार के मुताबिक फैक्टरी से बड़ी मात्रा में तैयार नकली सिगरेट बरामद हुई है। इसके अलावा सिगरेट बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और मशीनें भी मिली हैं। बरामद सामान की कुल कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस ने बरामद सभी सामान को कब्जे में लेकर सील कर दिया है।

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के दूधली गांव के पास पुरानी स्कूल बिल्डिंग में चल रही कथित अवैध सिगरेट फैक्टरी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार मौके से करीब तीन करोड़ रुपये कीमत का तैयार नकली सिगरेट का सामान, सिगरेट बनाने का कच्चा माल और मशीनें बरामद हुई हैं। फैक्टरी संचालक रवि किशोर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मौके पर मौजूद कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुरानी स्कूल बिल्डिंग में चल रहा था कथित कारोबार

पुलिस के अनुसार अवैध सिगरेट बनाने का यह काम दूधली गांव के समीप स्थित पुरानी स्कूल बिल्डिंग में चल रहा था। बताया गया है कि इस भवन में पहले स्कूल संचालित होता था, जिसे बाद में गणेशपुर मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया।



पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पुरानी इमारत का इस्तेमाल सिगरेट बनाने के लिए कब से हो रहा था और इस गतिविधि से कौन-कौन लोग जुड़े थे।



लंबे समय से फैक्टरी चलने की आशंका

पुलिस को आशंका है कि फैक्टरी में लंबे समय से नकली सिगरेट तैयार की जा रही थी। कार्रवाई के बाद फैक्टरी से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ के आधार पर कथित नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।