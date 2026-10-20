Meerut News: सरधना में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं होंगी दुरुस्त

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सरधना। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के तहत निर्देश दिए गए हैं। तहसील क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने यह निर्देश जारी किए हैं।उन्होंने उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने को कहा है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, पीने का पानी और पर्याप्त फर्नीचर शामिल हैं। शौचालय, शेड और उचित संकेतक जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित होंगी।संबंधित विभागों को अपने कार्यालयों में बने मतदेय स्थलों का निरीक्षण करने को कहा गया है। आवश्यक कार्रवाई कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी। निर्वाचन संबंधी तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु बनाना भी सुनिश्चित होगा। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने तहसीलदार को सभी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए कहा गया है।