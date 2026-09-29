Meerut News: सीबीएसई के वेबिनार में शिक्षकों को समझाई परीक्षा प्रक्रिया
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:38 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:38 PM IST
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- परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा सुधार, पंजीकरण और एलओसी पर दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने विद्यालयों को परीक्षा सुधार, पंजीकरण और एलओसी (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर एवं मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल शास्त्रीनगर की प्रधानाचार्य सपना आहूजा के निर्देशन में मंगलवार को एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड रिलिवेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी’ विषय पर लाइव वेबिनार का प्रसारण किया गया।
वेबिनार में परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों, पंजीकरण और एलओसी की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों में रटने के बजाय अवधारणात्मक समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और तार्किक चिंतन विकसित करने पर जोर दिया गया। शिक्षकों को कम्पीटेंसी आधारित और वास्तविक जीवन से जुड़े प्रश्नों को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई।
परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अंतिम सबमिशन से पहले विद्यार्थियों के प्रत्येक विवरण की गहन जांच जरूरी है। वेबिनार में परीक्षा विभाग, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय, पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीक रिकॉर्ड-रखरखाव को जरूरी बताया गया। सपना आहूजा ने कहा कि वेबिनार विद्यालयों के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा। उन्होंने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और परीक्षा विभाग से संबंधित कार्यों में सतर्कता बरतने, समयबद्धता और शत-प्रतिशत शुद्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
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मेरठ। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने विद्यालयों को परीक्षा सुधार, पंजीकरण और एलओसी (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर एवं मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल शास्त्रीनगर की प्रधानाचार्य सपना आहूजा के निर्देशन में मंगलवार को एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड रिलिवेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी’ विषय पर लाइव वेबिनार का प्रसारण किया गया।
वेबिनार में परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों, पंजीकरण और एलओसी की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों में रटने के बजाय अवधारणात्मक समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और तार्किक चिंतन विकसित करने पर जोर दिया गया। शिक्षकों को कम्पीटेंसी आधारित और वास्तविक जीवन से जुड़े प्रश्नों को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई।
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परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अंतिम सबमिशन से पहले विद्यार्थियों के प्रत्येक विवरण की गहन जांच जरूरी है। वेबिनार में परीक्षा विभाग, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय, पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीक रिकॉर्ड-रखरखाव को जरूरी बताया गया। सपना आहूजा ने कहा कि वेबिनार विद्यालयों के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा। उन्होंने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और परीक्षा विभाग से संबंधित कार्यों में सतर्कता बरतने, समयबद्धता और शत-प्रतिशत शुद्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
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