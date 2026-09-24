Meerut News: एमबीए समेत कई पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम घोषित
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:02 PM IST
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सीसीएयू ने एमए, एमकॉम और एमएससी के द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने जून 2028 की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों और परिसर के एमबीए द्वितीय सेमेस्टर समेत एमए, एमकॉम और एमएससी के विभिन्न विषयों के परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार एमबीए द्वितीय सेमेस्टर, एमए प्राचीन इतिहास द्वितीय सेमेस्टर (महाविद्यालय कोड-सी26), एमए अंग्रेजी द्वितीय सेमेस्टर (कोड-730), एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर (कोड-231, 604), एमएससी रसायन विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर (कोड-981), एमएससी गणित द्वितीय सेमेस्टर (कोड-091), एमएससी वनस्पति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर (कोड-055) तथा एमएससी गृह विज्ञान (खाद्य एवं पोषण) द्वितीय सेमेस्टर (कोड-654, 664) के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं।
वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम
परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अपना परिणाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने संबंधित महाविद्यालयों और विद्यार्थियों को वेबसाइट के माध्यम से परिणाम देखने की सूचना दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने जून 2028 की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों और परिसर के एमबीए द्वितीय सेमेस्टर समेत एमए, एमकॉम और एमएससी के विभिन्न विषयों के परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार एमबीए द्वितीय सेमेस्टर, एमए प्राचीन इतिहास द्वितीय सेमेस्टर (महाविद्यालय कोड-सी26), एमए अंग्रेजी द्वितीय सेमेस्टर (कोड-730), एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर (कोड-231, 604), एमएससी रसायन विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर (कोड-981), एमएससी गणित द्वितीय सेमेस्टर (कोड-091), एमएससी वनस्पति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर (कोड-055) तथा एमएससी गृह विज्ञान (खाद्य एवं पोषण) द्वितीय सेमेस्टर (कोड-654, 664) के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं।
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वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम
परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अपना परिणाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने संबंधित महाविद्यालयों और विद्यार्थियों को वेबसाइट के माध्यम से परिणाम देखने की सूचना दी है।
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