Meerut News: आज सम्मान रैली में जाएंगे पूर्व सैनिक

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मवाना। पूर्व सैनिक संगठन की ओर से मेरठ में 14 नवंबर को छावनी क्षेत्र में डोगरा मंदिर के पास स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में सैनिक सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष जयचंद्र फौजी ने बताया कि इस रैली में सभी पूर्व सैनिकों को सपरिवार सादर आमंत्रित किया गया है। रैली के लिए हस्तिनापुर से सुबह 8:30 बजे बस चलकर गणेशपुर में 8:45 बजे पहुंचेगी और वहां से मवाना के लिए सुबह 9:00 बजे प्रस्थान करेगी। संगठन ने सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध किया है कि वह निर्धारित समय पर पहुंचें।