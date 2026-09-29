मेरठ: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सील तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी, मौके पर पहुंचीं ईओ; संपत्ति के दस्तावेज

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नगर पंचायत ने दोबारा लगाए ताले

जानकारी मिलने पर नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और दुकानों पर अपने ताले लगा दिए। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एडीएम प्रशासन/एडीएम ई विजय वर्धन तोमर ने नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।



मौके पर पहुंचीं ईओ, दस्तावेजों की जांच

सोमवार को ईओ पूजा सिंह मौके पर पहुंचीं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना दुकानों के ताले खोलने या संपत्ति की स्थिति बदलने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईओ ने संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की।