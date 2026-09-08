Meerut News: ईओ ने कंपोजिट विद्यालय का किया औचक निरीक्षण

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सरधना। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने मंगलवार को चर्च रोड स्थित कंपोजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, रसोईघर और खेल मैदान की व्यवस्था देखी। वहीं कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछे और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता का जायजा लिया। ईओ ने सफाई नायकों को नियमित सफाई और चूना छिड़काव कराने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान दीपिका शुक्ला ने विद्यालय के कक्षा-कक्षों, शौचालयों, पेयजल व्यवस्था, मिड-डे मील की रसोई और खेल मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय के आसपास नालों की सफाई के लिए नाला सफाई टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है। बच्चों से संवाद कर पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे और उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, यूनिफॉर्म, मिड-डे मील की गुणवत्ता के साथ ही बैठने की व्यवस्था, बिजली और पंखों की स्थिति की जानकारी ली। ईओ ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि किसी भी मूलभूत सुविधा की कमी होने पर नगर पालिका को तत्काल जानकारी दी जाए, ताकि उसका शीघ्र समाधान कराया जा सके।इस दौरान स्कूल स्टाफ के अलावा नगर पालिका के मनीष कुमार, सोहनवीर सिंह, अमित कुमार, मोहन कुमार, अर्जुन सिंह, हरपाल सिंह मौजूद रहे।