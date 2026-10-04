फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Emphasis on strengthening the organization at the booth level.

Meerut News: बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

Sun, 04 Oct 2026 06:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:59 PM IST
विज्ञापन
Emphasis on strengthening the organization at the booth level.
दौराला - दौराला में भाजपा की बैठक में बोलतीं डॉ. मीनाक्षी भराला। स्रोत : स्वयं
दौराला। भाजपा दौराला मंडल की मासिक बैठक रविवार को मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान के नेतृत्व में पूर्व भूमि विकास बैंक अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी के आवास पर आयोजित हुई। बैठक की मुख्य अतिथि महिला आयोग सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला रहीं। आगामी चुनाव की तैयारियों और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। डॉ. मीनाक्षी भराला ने कहा कि मजबूत संगठन, मजबूत बूथ और मजबूत भाजपा ही पार्टी का संकल्प है। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मनिंदर विहान ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही भाजपा की ताकत है। बैठक में क्षेत्रीय महामंत्री किसान मोर्चा सतेंद्र भराला, जिला मंत्री पूजा वाल्मीकि, रवि पूनिया, मोहित, डॉ. धनेश, विनीत, मुदित, मिंटू, विनीत, प्रशांत, अमित, प्रदुमन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed