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Meerut News: गन्ने की फसल में आग मामले की विद्युत टीम ने शुरू की जांच

Tue, 06 Oct 2026 07:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:39 PM IST
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Electricity department team begins investigation into sugarcane crop fire incident.
खेत में खड़े हाई टेंशन लाइन के खंभे से नीचे लगी आग स्रोत ग्रामीण
संवाद न्यूज एजेंसी
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हस्तिनापुर। बहसूमा थाना क्षेत्र के समसपुर और तजपुरा गांवों में गन्ने की फसल में आग लगने के मामले की जांच शुरू हुई है। करीब एक सप्ताह पूर्व हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण खेतों में खड़ी फसल जल गई थी। मंगलवार को विद्युत विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर किसानों से जानकारी जुटाई।
किसानों ने बताया कि आग लगने से उनकी तैयार गन्ने की फसल नष्ट हो गई। वह लगातार नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बिजली लाइन में तकनीकी खामी के कारण यह हादसा हुआ। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को धरना-प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन हस्तिनापुर स्थित विद्युत उपखंड केंद्र पर हुआ। किसानों ने अधिकारियों से जल्द नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की।
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विद्युत निगम की टीम जेई सतबीर के साथ मंगलवार को दोनों गांवों में पहुंची। टीम ने आग प्रभावित खेतों का जायजा लिया और किसानों की शिकायतें सुनीं। किसान अनुज राणा, कालूराम और ओमपाल ने अपनी शिकायतें रखीं। उन्होंने बताया कि तैयार फसल जलने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने जांच के बाद जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कराने की मांग की। उन्होंने सरकार से शीघ्र मुआवजा दिलाने की भी अपील की।
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विद्युत निगम की टीम ने घटनास्थल से संबंधित सभी तथ्य जुटाए हैं। टीम ने विद्युत लाइन और आसपास की स्थिति का भी जायजा लिया। यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई का आधार बनेगी। किसानों को उम्मीद है कि इस जांच के बाद उन्हें न्याय मिलेगा।

खेत में खड़े हाई टेंशन लाइन के खंभे से नीचे लगी आग स्रोत ग्रामीण

खेत में खड़े हाई टेंशन लाइन के खंभे से नीचे लगी आग स्रोत ग्रामीण

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