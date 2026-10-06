Meerut News: गन्ने की फसल में आग मामले की विद्युत टीम ने शुरू की जांच

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हस्तिनापुर। बहसूमा थाना क्षेत्र के समसपुर और तजपुरा गांवों में गन्ने की फसल में आग लगने के मामले की जांच शुरू हुई है। करीब एक सप्ताह पूर्व हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण खेतों में खड़ी फसल जल गई थी। मंगलवार को विद्युत विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर किसानों से जानकारी जुटाई।किसानों ने बताया कि आग लगने से उनकी तैयार गन्ने की फसल नष्ट हो गई। वह लगातार नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बिजली लाइन में तकनीकी खामी के कारण यह हादसा हुआ। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को धरना-प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन हस्तिनापुर स्थित विद्युत उपखंड केंद्र पर हुआ। किसानों ने अधिकारियों से जल्द नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की।विद्युत निगम की टीम जेई सतबीर के साथ मंगलवार को दोनों गांवों में पहुंची। टीम ने आग प्रभावित खेतों का जायजा लिया और किसानों की शिकायतें सुनीं। किसान अनुज राणा, कालूराम और ओमपाल ने अपनी शिकायतें रखीं। उन्होंने बताया कि तैयार फसल जलने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने जांच के बाद जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कराने की मांग की। उन्होंने सरकार से शीघ्र मुआवजा दिलाने की भी अपील की।विद्युत निगम की टीम ने घटनास्थल से संबंधित सभी तथ्य जुटाए हैं। टीम ने विद्युत लाइन और आसपास की स्थिति का भी जायजा लिया। यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई का आधार बनेगी। किसानों को उम्मीद है कि इस जांच के बाद उन्हें न्याय मिलेगा।