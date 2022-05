{"_id":"6270ae1bd94a2b5691080272","slug":"eid-2022-eid-prayers-held-peacefully-in-eidgahs-and-mosques-in-western-up-amid-tight-security","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ईद 2022: पश्चिमी यूपी की ईदगाहों व मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से हुई ईद की नमाज, चप्पे-चप्पे पर पुलिसफोर्स तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 03 May 2022 09:52 AM IST