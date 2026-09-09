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Meerut News: गंगा के जलस्तर में 27 हजार क्यूसेक की गिरावट

Wed, 09 Sep 2026 09:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:09 PM IST
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Drop of 27,000 cusecs in Ganga's water level.
चांदपुर मार्ग पर भीकुंड तिराहे के समीप तीसरे दिन उतरता बारिश का पानी स्रोत संवाद
- हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर आवागमन प्रभावित, कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त
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संवाद न्यूज एजेंसी

हस्तिनापुर। चार दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद बुधवार को गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। जलस्तर घटने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि गंगा का पानी उतरने के बावजूद हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर कई स्थानों पर संपर्क अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो सका है। सड़क क्षतिग्रस्त होने और जगह-जगह पानी भरा होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बिजनौर बैराज पर तैनात अवर अभियंता घनश्याम के अनुसार बुधवार शाम 4:00 बजे बैराज से गंगा में 93 हजार क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। मंगलवार को यह आंकड़ा करीब 1.20 लाख क्यूसेक था। 24 घंटे में करीब 27 हजार क्यूसेक पानी की कमी दर्ज की गई। जलस्तर में गिरावट के बाद खादर क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीणों की चिंता कुछ कम हुई है।
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इधर, हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर बारिश का पानी धीरे-धीरे उतर रहा है। हस्तिनापुर क्षेत्र के भीकुंड तिराहे पर बुधवार को तीसरे दिन भी मुख्य मार्ग से पानी उतरने का सिलसिला जारी रहा। पानी कम होने के बावजूद मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों के कारण यातायात सामान्य नहीं हो सका।
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गंगा के दूसरी ओर पांडव नगर चौकी के पास भी जलभराव कम हुआ है। इससे लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन सड़क कई स्थानों पर टूटने के कारण आवागमन अभी सुचारू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी उतरने के बाद क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत जल्द कराई जानी चाहिए, ताकि खादर क्षेत्र के गांवों का संपर्क सामान्य हो सके।
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