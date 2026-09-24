Meerut News: गाड़ी का किराया मांगने पर चालक से मारपीट, पांच पर रिपोर्ट

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लावड़। खरदौनी गांव में गाड़ी का किराया मांगने गए चालक के साथ गाली-गलौज और लाठी-डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में चालक लहूलुहान हो गया। आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकले।खरदौनी गांव निवासी चालक नदीम ने इंचौली थाने पर दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि बुधवार शाम वह गांव के शाकिर के पास अपनी गाड़ी का किराया मांगने गया था। आरोप है कि शाकिर ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए वहां से जाने को कहा। जब उसने किराया देने के संबंध में पूछा तो शाकिर ने अपने परिवार के नदीम, सलीम, तौहीक, नईम, रफीक को मौके पर बुला लिया।आरोप है कि सभी ने लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। घायल हालत में पीड़ित इंचौली थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है।