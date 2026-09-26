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गुलाम मोहम्मद ने कहा कि देश की एकता को चोट पहुंचाने और समाज को जातियों में बांटने की कोशिश गलत है। उन्होंने कहा कि समाज को आपसी एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए।विधायक ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने सामाजिक समरसता और एकता को मजबूत करने पर जोर दिया।एसजीएम गार्डन में आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेता त्रिलोक त्यागी समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता और संगठन की एकजुटता को लेकर विचार रखे गए।