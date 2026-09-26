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सियासत: सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद बोले-जातियों में बांटने से देश की एकता को चोट पहुंचती है

Sat, 26 Sep 2026 05:35 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 26 Sep 2026 05:35 PM IST
सार

मेरठ के एसजीएम गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल के सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ। सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद ने समाज को जातियों में बांटने की कोशिशों को गलत बताते हुए एकजुटता पर जोर दिया।

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Dividing Society on Caste Lines Harms National Unity, Unite to Carry Forward Chaudhary Charan Singh’s Ideals:
सम्मेलन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के एसजीएम गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में त्रिलोक त्यागी समेत पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया।
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जातियों में बांटने की कोशिश गलत
गुलाम मोहम्मद ने कहा कि देश की एकता को चोट पहुंचाने और समाज को जातियों में बांटने की कोशिश गलत है। उन्होंने कहा कि समाज को आपसी एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
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चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने का आह्वान
विधायक ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने सामाजिक समरसता और एकता को मजबूत करने पर जोर दिया।
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सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ता
एसजीएम गार्डन में आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेता त्रिलोक त्यागी समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता और संगठन की एकजुटता को लेकर विचार रखे गए।
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