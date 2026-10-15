Meerut News: जिला पैरा संघ ने हवन कर की पदक की प्रार्थना

विज्ञापन



जिला पैरा खेल संघ के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता की ओर से कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने हवन में आहुति देकर पैरा खिलाड़ियों के पदक जीतने की प्रार्थना की। इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव, जिला ओलंपिक संघ के सचिव प्रेम कुमार, शमशेर सिंह, नीरज अग्रवाल, संजय जैन, राजीव प्रताप, गौरव सिंह, जिला पैरा संघ के सचिव गौरव त्यागी समेत आदि लोग मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

मेरठ। पैरा एशियन गेम्स का आयोजन 18 अक्तूबर से जापान में किया जा रहा है। इसमें मेरठ से भी तीन पैरा एथलीट प्रीति पाल, आयुष वर्मा और अनुभव चौधरी प्रतिभाग कर रहे हैं। पैरा खिलाड़ियों की जीत के लिए कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला पैरा संघ की ओर से हवन किया गया।