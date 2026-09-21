Meerut News: समाज की एकजुटता और सामाजिक भाईचारे पर चर्चा
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:22 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:22 PM IST
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- आलमगीरपुर के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठजनों का किया स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। आलमगीरपुर गांव स्थित अंबेडकर भवन में सोमवार को अनुसूचित समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सिवालखास से पहुंचे रणवीर दहिया ने समाज के वरिष्ठजनों और गणमान्य लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में समाज की एकजुटता, सामाजिक भाईचारे और समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
रणवीर दहिया ने शीशपाल, शिवदत्त, जगत सिंह कल्याणपुर, राजेंद्र, लाल सिंह, चरण सिंह, हरबीर सिंह उकसिया, देवांश, रामनिवास, सतपाल, रामपाल सिंह और करतार सिंह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाज से जुड़े विषयों पर आपसी संवाद और वरिष्ठजनों के अनुभवों से मार्गदर्शन लेना जरूरी है। वरिष्ठजनों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद समाज को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देता है। संचालन डॉ. देवेंद्र गौतम ने किया। इस दौरान एससी प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपक गून, बिजेंद्र निशंक, सचिन चौधरी, डॉ. सुशील जाटव, मोहित राव गौतम, रवि भारत चिकारा, औंकार भदौड़ा और सुभाष जाटव आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। आलमगीरपुर गांव स्थित अंबेडकर भवन में सोमवार को अनुसूचित समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सिवालखास से पहुंचे रणवीर दहिया ने समाज के वरिष्ठजनों और गणमान्य लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में समाज की एकजुटता, सामाजिक भाईचारे और समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
रणवीर दहिया ने शीशपाल, शिवदत्त, जगत सिंह कल्याणपुर, राजेंद्र, लाल सिंह, चरण सिंह, हरबीर सिंह उकसिया, देवांश, रामनिवास, सतपाल, रामपाल सिंह और करतार सिंह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाज से जुड़े विषयों पर आपसी संवाद और वरिष्ठजनों के अनुभवों से मार्गदर्शन लेना जरूरी है। वरिष्ठजनों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद समाज को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देता है। संचालन डॉ. देवेंद्र गौतम ने किया। इस दौरान एससी प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपक गून, बिजेंद्र निशंक, सचिन चौधरी, डॉ. सुशील जाटव, मोहित राव गौतम, रवि भारत चिकारा, औंकार भदौड़ा और सुभाष जाटव आदि मौजूद रहे।
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