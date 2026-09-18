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Meerut News: पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की स्मृति में कार्यक्रम की तैयारियों पर की चर्चा

Fri, 18 Sep 2026 08:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:33 PM IST
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Discussed preparations for the event in memory of former President Abdul Kalam.
सरधना। नगर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बै
- 20 सितंबर को सेंट चार्ल्स स्कूल के मैदान में होगी विचार गोष्ठी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में 20 सितंबर को सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज ग्राउंड में प्रस्तावित विचार गोष्ठी, मेधावी छात्राओं के सम्मान और साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को विधायक अतुल प्रधान ने बैठक की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों और कार्यक्रम से जुड़े साथियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
विधायक अतुल प्रधान ने बताया कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान और साइकिल वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सरधना पहुंचकर कस्बे के प्रबुद्ध लोगों, साथियों और क्षेत्रवासियों के साथ कार्यक्रम को लेकर संवाद किया गया।
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बैठक में कार्यक्रम पर व्यवस्था समेत विभिन्न तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व राज्यमंत्री जावेद आबिदी और कैराना सांसद इकरा हसन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।
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इस दौरान पूर्व चेयरमैन असद गालिब, आफताब अंसारी, मंजूर मलिक, शकील अहमद, शहजाद सितारा, आगा अली शाह आदि मौजूद रहे।
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