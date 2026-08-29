Meerut News: विकास कार्यों पर आज लेगेगी मुहर

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। अलेक्जेंडर एथलेटिक क्लब की नई कार्यकारिणी की पहली वार्षिक आम बैठक रविवार शाम(आज) क्लब में आयोजित की जाएगी। बैठक में क्लब में कराए जाने वाले विकास कार्यों पर मुहर लगेगी। इनमें नई बिल्डिंग निर्माण, लोन टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट आदि के प्रस्तावों पर अहम निर्णय हो सकते हैं। इसके अलावा क्लब में जुड़े नए सदस्यों के नामों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।क्लब के उपाध्यक्ष जय प्रकाश अग्रवाल, सचिव संजय अग्रवाल और कोषाध्यक्ष राहुल दास ने बताया कि वार्षिक आम सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछले वर्ष सितंबर को चुनी गई नई कार्यकारिणी की पहली बैठक का सभी सदस्यों को बेसब्री से इंतजार है। क्लब की वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा गठन के बाद से क्लब में कई कार्य कराए गए और कई के प्रस्ताव बनाए गए हैं। क्लब का सौन्दर्यीकरण किया गया है। इससे क्लब के प्रति लोगों का आकर्षण पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ा है। क्लब की प्रस्तावित नई इमारत के लिए प्रयास चल रहे हैं। इस इमारत में टेनिस कोर्ट, तरणताल, बैडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम बनाए जाने के प्रस्ताव हैं। उम्मीद है कि आगामी माह में यह कार्य शुरू हो जाएंगे। सचिव संजय अग्रवाल और कोषाध्यक्ष राहुल दास ने बताया कि रविवार को शाम सात बजे होने वाली एजीएम की सारी तैयारी कर ली गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।