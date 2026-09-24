Meerut News: सुभाष चौक को अतिक्रमण मुक्त कर सुंदरीकरण कराने की मांग
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:53 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष मांगेराम मित्तल के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को संबोधित ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में हेड क्लर्क लाखन चौहान को दिया। जिसमें नगर के मुख्य सुभाष चौक को अतिक्रमण मुक्त कराने, उसके सुंदरीकरण तथा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।
व्यापारियों ने बताया कि छह प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाले इस अत्यंत महत्वपूर्ण चौराहे पर प्रतिदिन हजारों वाहनों और नागरिकों आवागमन होता है, लेकिन अवैध पार्किंग, ठेली-फड़ और अनियंत्रित यातायात के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ज्ञापन के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चारों ओर सुव्यवस्थित गोल द्वीप (राउंड अबाउट) बनाने, आकर्षक रेलिंग, लाइटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई गई। इस दौरान संगठन के संरक्षक शैवाल दुबलिश, नदीम, राजबीर चौधरी, विपिन कुमार, गौरव रस्तोगी आदि व्यापारी उपस्थित रहे।
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मवाना। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष मांगेराम मित्तल के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को संबोधित ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में हेड क्लर्क लाखन चौहान को दिया। जिसमें नगर के मुख्य सुभाष चौक को अतिक्रमण मुक्त कराने, उसके सुंदरीकरण तथा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।
व्यापारियों ने बताया कि छह प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाले इस अत्यंत महत्वपूर्ण चौराहे पर प्रतिदिन हजारों वाहनों और नागरिकों आवागमन होता है, लेकिन अवैध पार्किंग, ठेली-फड़ और अनियंत्रित यातायात के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ज्ञापन के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चारों ओर सुव्यवस्थित गोल द्वीप (राउंड अबाउट) बनाने, आकर्षक रेलिंग, लाइटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई गई। इस दौरान संगठन के संरक्षक शैवाल दुबलिश, नदीम, राजबीर चौधरी, विपिन कुमार, गौरव रस्तोगी आदि व्यापारी उपस्थित रहे।
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