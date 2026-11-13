Meerut News: जवान सौरभ के साथ हुए गोलीकांड की उच्चस्तरीय जांच की मांग

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। दिवाली की रात में जवान सौरभ तोमर को गोली मारकर घायल कर दिया था। जिसको गंभीर अवस्था में मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर अब उनकी हालत में सुधार है।उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव (किसान प्रकोष्ठ) चौ. सत्येन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बागपत जनपद के ग्राम गोपालपुर खदाना निवासी 26 वर्षीय सौरभ तोमर राष्ट्रपति भवन में तैनात हैं। उन्होंने घायल के स्वास्थ्य की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों से वार्ता करके उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। इस अवसर पर नेत्रपाल तोमर, रालोद नेता वीरेन्द्र तोमर, मनोज राणा भी मौजूद रहे।