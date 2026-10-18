Meerut News: डीसीसी ने छह विकेट से मैच जीता

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मेरठ। रोहटा रोड स्थित सीसीएस क्रिकेट मैदान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को डीसीसी और द हिटिंग मशीन टीम के बीच मैच हुआ। इसमें डीसीसी ने छह विकेट से मैच जीता। द हिटिंग मशीन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में नाै विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए। इसमें निमेष ने 119 रन की शतकीय पारी खेली। अभिषेक ने 32 रन बनाए। डीसीसी के गेंदबाबज प्रभास राजू ने 3 और अमन यादव ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीसी की टीम ने 22 ओवर में चार विकेट पर 206 रन बनाकर 6 विकेट से जीत प्राप्त की। इसमें बल्लेबाज तपन चौधरी ने 77, गुरुदत ने 39 और मदन ने 35 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में निमेष ने 2 विकेट लिए। तपन चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। संवाद