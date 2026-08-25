Meerut News: एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:18 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:18 PM IST
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मवाना। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त माह की गतिविधियों का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी रितु रस्तोगी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने युग्मित राज्यों अरुणाचल प्रदेश व मेघालय की समृद्ध संस्कृति, वेशभूषा, परंपराओं, खानपान और लोक नृत्य पर आधारित विविध प्रस्तुतियां दीं। छात्राओं द्वारा दोनों राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाते सुंदर पोस्टर बनाए गए और विद्यालय के मुख्य बोर्ड को आकर्षक रूप से सुसज्जित किया गया। प्रधानाचार्य आशा भारती ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की सभी अध्यापिकाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
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