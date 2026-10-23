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Meerut News: नंगलामल शुगर मिल का पेराई सत्र 2 नवंबर से शुरू

Fri, 23 Oct 2026 09:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:40 PM IST
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Crushing season at Nanglamal Sugar Mill to begin on November 2
माछरा। नंगलामल शुगर मिल में पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ 2 नवंबर से होगा। चीनी मिल प्रबंधक ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गन्ना महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने किसानों से अपील की है। उन्होंने समय से गन्ना कटाई, छिलाई और आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। किसानों से स्वच्छ एवं ताजा गन्ने की आपूर्ति करने का आग्रह किया गया। इससे पेराई कार्य सुचारु रूप से चलेगा और किसानों को उपज का बेहतर लाभ मिलेगा। मिल ने गन्ना खरीद केंद्रों और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया है। किसानों को कोई असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चीनी मिल और किसानों के बीच बेहतर समन्वय से ही पेराई सत्र सफल होगा।
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