अपराध नियंत्रण और जनसुनवाई में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : एडीजी

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- साइबर, महिला अपराध और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देशमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) में मंगलवार रात अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते हुए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि अपराध नियंत्रण, प्रभावी पुलिसिंग और जनसुनवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।समीक्षा गोष्ठी के दौरान एडीजी जोन ने 60 से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़े मुकदमों और सेशन ट्रायल से जुड़े मामलों की स्थिति की गहन समीक्षा की। एडीजी ने कहा कि सभी अधिकारी लंबित विवेचनाओं और जांचों का गुणवत्तापूर्ण व तय समयावधि के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि महिला संबंधी अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और पीड़ितों को समयबद्ध व त्वरित न्याय दिलाया जाए।गोष्ठी में डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और एसपी देहात समेत क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ), थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।