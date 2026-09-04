Meerut News: फार्म हाउस में आग लगाकर तांबे के तार चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। जंबूद्वीप स्थित अष्टापद मंदिर के पीछे डेयरी फार्म में आग लगाकर तांबे के तार चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 किलो 600 ग्राम तांबे का तार बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धारा की बढ़ोतरी की गई है।पुलिस के अनुसार, अष्टापद मंदिर के पीछे स्थित डेयरी फार्म में चोरी की घटना सामने आने के बाद पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने मनोहरपुर कॉलोनी निवासी अनुराग और सूरज को गिरफ्तार कर लिया।पीड़ित राजेश पाल ने मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि आरोपियों ने डेयरी फार्म में लगे तारों को चोरी करने के बाद उनके ऊपर चढ़ी प्लास्टिक को जलाया था। प्लास्टिक जलने के दौरान आग फैल गई थी। फार्म हाउस मालिक राजेश पाल को पड़ोसी ने आग लगने की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचने पर दीवारों पर लगे फिटिंग के तार टूटे मिले थे। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने प्लास्टिक जलाकर तारों के अंदर से तांबा निकाला और उसे चोरी कर लिया। आग लगने से फार्म हाउस में भी नुकसान हुआ।सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी का 13 किलो 600 ग्राम तांबे का तार बरामद किया। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया।