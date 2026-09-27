Meerut News: आगामी चुनाव की तैयारियों का संदेश दिया

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रोहटा। सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के गांव किनौनी में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता सुनील रोहटा के स्वागत समारोह में रविवार को सियासी माहौल गरमा गया। ग्रामीणों ने फूल-मालाओं और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जुटी भीड़ के बीच रालोद नेताओं ने किसान, मजदूर और युवा हितों को केंद्र में रखते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों का संदेश दिया। आयोजक बृजपाल शर्मा और अजय शर्मा के संयोजन में हुए कार्यक्रम में सुनील रोहटा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत चौधरी अजीत सिंह के किसान हितों के लिए किए गए कार्यों को याद किया।उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने किसानों और ग्रामीणों की आवाज को मजबूती से उठाया और रालोद उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी किसानों, मजदूरों और युवाओं के हितों को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से आगामी चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया।इस मौके पर क्षेत्रीय महासचिव गौरव जिटोली, बिजेंद्र प्रधान, सुनील शर्मा, मंजीत जाटव, बृजमोहन शर्मा, मोहन कश्यप, रामे गुर्जर, प्रेमानंद स्वामी, कुशलवीर राठी, हरेंद्र प्रधान, बीरेंद्र मास्टर व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।