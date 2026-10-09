मेरठ: हस्तिनापुर में संविदा सफाईकर्मी अंकित की मौत, घर में फंदे पर मिला युवक; जांच में जुटी पुलिस
हस्तिनापुर की वाल्मीकि कॉलोनी में शुक्रवार को 28 वर्षीय अंकित की मौत हो गई। वह नगर पंचायत में संविदा सफाईकर्मी था। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है, जबकि परिजन इसके लिए तैयार नहीं हैं। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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मेरठ के हस्तिनापुर कस्बे की वाल्मीकि कॉलोनी में शुक्रवार को 28 वर्षीय अंकित की मौत हो गई। वह नगर पंचायत में संविदा सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत था। घर में घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। युवक की मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं।
घर में हुई घटना, परिवार में मचा कोहराम
अंकित हस्तिनापुर की वाल्मीकि कॉलोनी में रहता था और नगर पंचायत में संविदा सफाईकर्मी के रूप में काम करता था। शुक्रवार को घर में हुई घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। युवक की मौत की खबर से परिवार और मोहल्ले में शोक का माहौल बन गया।
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सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अंकित की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। खबर मिलने पर परिचित और मोहल्ले के लोग भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे।
मौत की वजह स्पष्ट नहीं, पोस्टमार्टम को लेकर स्थिति
युवक की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है, जबकि परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। मामले में आगे की स्थिति पुलिस की कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगी।