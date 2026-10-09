मेरठ: हस्तिनापुर में संविदा सफाईकर्मी अंकित की मौत, घर में फंदे पर मिला युवक; जांच में जुटी पुलिस

मेरठ के हस्तिनापुर कस्बे की वाल्मीकि कॉलोनी में शुक्रवार को 28 वर्षीय अंकित की मौत हो गई। वह नगर पंचायत में संविदा सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत था। घर में घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। युवक की मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं।

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