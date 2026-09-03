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Meerut News: ठेकेदार ने काटा पानी का कनेक्शन, शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन

Thu, 03 Sep 2026 08:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:56 PM IST
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Contractor disconnects water supply; administration swings into action following complaint.
राजपुरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित गोल्ड लाइव कॉलोनी के लोग पानी की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुंडाली। रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के गोकुलपुर में स्थित गोल्फ लाइव कॉलोनी में पानी का कनेक्शन काटे जाने से पानी का संकट गहरा गया। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद संकट टला।

मेरठ-गढ़ मार्ग स्थित गोल्फ लाइव कॉलोनी निवासियों ने बिना नोटिस दिए पानी का कनेक्शन काट दिया था, जिससे लगभग 140 परिवारों को पीने के पानी और दैनिक कार्यों के लिए भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले में कॉलोनी का एक प्रतिनिधिमंडल सचिव मुकेश कुमार के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता किठौर सुरेंद्र कुमार और जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक जनसुविधाएं बाधित करने पर लिखित शिकायत की गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता ने तत्काल ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई और पानी का कनेक्शन पुनः जोड़ा गया। इसके बाद गोल्फ लाइव कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली।
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