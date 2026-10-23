Meerut News: बिना अनुमति फुट ओवरब्रिज का निर्माण शुरू, जेसीबी से रौंदे पौधे

विज्ञापन

खरखौदा। मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालपुर स्थित एनसीआर मेडिकल कॉलेज के पास फुट ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। यह कार्य वन विभाग की अनुमति के बिना कराया जा रहा था। निर्माण के दौरान जेसीबी से हाईवे किनारे लगे पौधे रौंद दिए गए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। उन्होंने बिना अनुमति दोबारा काम शुरू करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।हाईवे पर आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह फुट ओवरब्रिज प्रस्तावित था। जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर इसका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। बजट जारी होने के बाद शुक्रवार को निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसी दौरान जेसीबी से कई पौधे क्षतिग्रस्त हो गए। वन विभाग ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से अनुमति पत्र मांगा। कर्मचारी अनुमति नहीं दिखा सके। एनएचएआई के अधिकारी अंकुर कुमार ने बताया कि अनुमति जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।क्षेत्रीय वन अधिकारी रविकांत चौधरी ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति पौधों को रौंदा गया है। फिलहाल चेतावनी देकर निर्माण कार्य रोका गया है। भविष्य में बिना अनुमति काम या पौधों को नुकसान पहुंचाने पर विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।