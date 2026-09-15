Meerut News: होमगार्ड भर्ती के लिए दौड़ रहे 9 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, शामली के युवक की मौत

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- कैलाश प्रकाश स्टेडियम में 4.8 किलोमीटर दौड़ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती- सात अभ्यर्थियों को प्राथमिक इलाज के बाद मिली छुट्टी, दो का उपचार जारी।मेरठ। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में मंगलवार को आयोजित होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक परीक्षा के दौरान 9 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। इनमें से शामली निवासी एक अभ्यर्थी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाने के दौरान अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी। सात को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि दो का अभी इलाज चल रहा है।भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे कुल 1,017 अभ्यर्थियों से अलग-अलग चरण में दौड़ लगवाई जा रही थी। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित 28 मिनट के भीतर 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इसी दौरान नौ अभ्यर्थियों की स्थिति बिगड़ने लगी।स्वास्थ्य बिगड़ने पर मैदान में उपस्थित स्वास्थ्य दल ने रोगी वाहन की सहायता से सभी नौ अभ्यर्थियों को तुरंत लाला लाजपत राय स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान शामली जिले के निसार निवासी अभ्यर्थी अंकुज मलिक की मृत्यु हो गई। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद सात अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया, जबकि दो अन्य अभ्यर्थियों का चिकित्सा महाविद्यालय में उपचार चल रहा है और चिकित्सक उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।-----इनकी बिगड़ी हालातबागपत के अग्रवाल मंडी टटीरी निवासी शिवम, अस्फराबाद निवासी शौकीन, सिंघावली निवासी मोनू, शामली के मानपुर निवासीअर्जुन, शामली के झिंझाना निवासी रितिक, शामली के सलावार निवासी निशु, अंकित, सचिन और गढ़मुक्तेश्वर निवासी तरुण,नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपराध अवनीश कुमार के अनुसार, स्वास्थ्य खराब होते ही सभी अभ्यर्थियों को तुरंत रोगी वाहन से चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया था। प्राथमिक इलाज मिलने पर सभी के स्वास्थ्य में सुधार आ गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात अंकुज मलिक की मृत्यु हो गई।