Meerut News: खराब रास्ते से साप्ताहिक सब्जी मंडी में आने-जाने वाले परेशान

रोहटा। क्षेत्र के पूठखास गांव में शुक्रवार को लगने वाली साप्ताहिक सब्जी मंडी में खराब रास्ते के कारण ग्रामीणों, दुकानदारों और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर जगह-जगह गड्ढे होने से आवागमन प्रभावित है। बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और भी खराब हो जाती है।ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार को साप्ताहिक मंडी में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने और बेचने पहुंचते हैं। रास्ता खराब होने के कारण पैदल चलने वालों के साथ ही दोपहिया और अन्य वाहन चालकों को भी दिक्कत होती है। बारिश के दौरान कीचड़ और जलभराव के कारण परेशानी बढ़ जाती है। मंडी से जुड़े दुकानदारों और ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते की स्थिति लंबे समय से खराब है। गड्ढों के कारण वाहन फिसलने से हादसे की आशंका बनी रहती है। उन्होंने संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से रास्ते की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि साप्ताहिक मंडी में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए रास्ते को दुरुस्त कराया जाना जरूरी है।