{"_id":"6278a91dd0e4553565682029","slug":"cm-yogi-aadityanath-meerut-visit-will-inaugurate-light-and-sound-show-at-shaheed-memorial","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सीएम योगी कल आएंगे मेरठ: ये रहेगा पूरा कार्यक्रम, युद्धस्तर पर तैयारी में जुटा प्रशासन, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 09 May 2022 11:09 AM IST