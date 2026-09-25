मेरठ: मवाना में प्रधानाचार्य पर छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने पूछताछ के बाद दी चेतावनी

पिता बोले- बेटी ने बहकावे में लगाए आरोप

छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने प्रधानाचार्य पर जो आरोप लगाए थे, वे गलत हैं। उनके अनुसार बेटी ने दूसरों के बहकावे में आकर प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए थे।



प्रधानाचार्य ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार ने छात्रा के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। उनका कहना है कि दो दिन पहले छात्रा छुट्टी मांगने आई थी। छुट्टी देने से मना करने और सख्ती बरतने के कारण उसने इस तरह के आरोप लगाए।



प्रधानाचार्य ने सवाल उठाया कि यदि घटना दो दिन पहले की थी तो छात्रा ने उसी समय घर जाकर शिकायत क्यों नहीं की। उनका आरोप है कि कॉलेज स्टाफ के कुछ लोगों के बहकावे में आकर छात्रा ने उन पर आरोप लगाए हैं।



सीओ बोले- मामले की जानकारी लेकर होगी कार्रवाई

सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि वह किसी कार्य के सिलसिले में मवाना से बाहर हैं। मामले की पूरी जानकारी करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।