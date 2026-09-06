Meerut News: बारिश से शहर की सड़कें बनीं तालाब

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। तीन दिन से हो रही बारिश ने कस्बे में जलभराव की समस्या बढ़ा दी। तहसील रोड समेत कई प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में पानी भरने से सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गईं। लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।नगर के तहसील रोड, अशोक लाट, कस्बा चौकी, देवी मंदिर, गुजरान गेट, चौक बाजार, गंज बाजार और कालंद चुंगी समेत कई स्थानों पर जलभराव रहा। कई जगहों पर घरों के बाहर तक पानी पहुंच गया। मुख्य मार्गों पर पानी भरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।दीपक, प्रवीण, आसिफ आदि का आरोप है कि नालों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण हर साल बारिश में जलभराव की स्थिति बनती है। तेज बारिश होते ही नाले उफनाने लगते हैं और पानी सड़कों पर फैल जाता है। लोगों ने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और नालों की नियमित सफाई की मांग की है। तहसील रोड समेत कई प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में पानी भरने से सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गईं। लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।बारिश से किसानों ने राहत जताई। उनका कहना है कि बारिश से धान, गन्ना और ज्वार समेत अन्य फसलों को पर्याप्त पानी मिलने से फसलों को फायदा होगा और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम होगा। नगरवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जलभराव के कारण गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।वर्जननगर पालिका चेयरपर्सन सबीला बेगम ने बताया कि जलभराव वाले स्थानों पर सफाई और पानी निकासी के लिए अतिरिक्त टीम लगाई गई है। समस्या के जल्द समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।