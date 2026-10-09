फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Children displayed their prowess at the block-level sports competition.

Meerut News: ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दमखम

Fri, 09 Oct 2026 09:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:22 PM IST
विज्ञापन
Children displayed their prowess at the block-level sports competition.
सरूरपुर। भूनी विद्यालय में खेल प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को सम्मानित करते अतिथि। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरूरपुर। भूनी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान ने किया। प्रतियोगिता में करीब 200 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया।
प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में जूनियर हाईस्कूल नानू के तल्हा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में प्राथमिक विद्यालय पाथौली की सृष्टि प्रथम रहीं। 100 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में भावनंगला के दीपांशु ने बाजी मारी। बालिका वर्ग में अवनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में जूनियर हाईस्कूल पाथौली की टीम प्रथम रही। प्राथमिक स्तर की बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में मैनापूठी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

खो-खो प्रतियोगिता के प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालय नंबर एक करनावल की टीम विजेता रही। वहीं, जूनियर स्तर पर नानू के विद्यालय की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समापन अवसर पर ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान, खंड शिक्षा अधिकारी रंजन कुमार, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार, धर्मवीर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ और सुरेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ ने विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में मास्टर प्रवीण कुमार, श्रवण त्यागी, सत्येंद्र पाल सिंह, योगेश कुमार, नीरू, असजद फानी और प्रभा का योगदान रहा। संचालन मोहनदत्त शर्मा ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed