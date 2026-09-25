Meerut News: विसर्जन यात्रा में लगे बप्पा के जयकारे
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Fri, 25 Sep 2026 06:21 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। शिव मंदिर रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को भगवान श्री गणेश की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। ढोल-नगाड़ों की थाप पर निकली यात्रा में श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और जलपान कराकर यात्रा का स्वागत किया।
मंदिर समिति अध्यक्ष अरुण शर्मा और विकास शर्मा ने बताया कि यात्रा से पहले पंडित संदीप शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कराई। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर विसर्जन यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा मंदिर से शुरू होकर मिल बाजार, दौराला-सरधना रोड, तिरंगा चौक और दौराला चौराहे से होते हुए वापस सरधना रोड पहुंची। व्यापारियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा, फल वितरण और जलपान कराकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इस दौरान दीपक चौहान, शिवम, अक्षय, धीरेंद्र, विक्की, शिवकुमार, सनी, हर्षित, लोकेश, राकेश, धर्मेंद्र, विपेंद्र, आर्यन, सुमित, बीना, मीनू, आरती आदि मौजूद रहे।
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दौराला। शिव मंदिर रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को भगवान श्री गणेश की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। ढोल-नगाड़ों की थाप पर निकली यात्रा में श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और जलपान कराकर यात्रा का स्वागत किया।
मंदिर समिति अध्यक्ष अरुण शर्मा और विकास शर्मा ने बताया कि यात्रा से पहले पंडित संदीप शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कराई। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर विसर्जन यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा मंदिर से शुरू होकर मिल बाजार, दौराला-सरधना रोड, तिरंगा चौक और दौराला चौराहे से होते हुए वापस सरधना रोड पहुंची। व्यापारियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा, फल वितरण और जलपान कराकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इस दौरान दीपक चौहान, शिवम, अक्षय, धीरेंद्र, विक्की, शिवकुमार, सनी, हर्षित, लोकेश, राकेश, धर्मेंद्र, विपेंद्र, आर्यन, सुमित, बीना, मीनू, आरती आदि मौजूद रहे।
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