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Meerut News: सीसीएसयू का एमडीएस और बीबीए-बीसीए का परिणाम घोषित

Thu, 15 Oct 2026 07:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:13 PM IST
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CCSU declares results for MDS and BBA-BCA programs
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एमडीएस फाइनल सप्लीमेंट्री परीक्षा सितंबर-2026 और बीबीए-बीसीए द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों और परिसर के विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं।
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विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एमडीएस फाइनल सप्लीमेंट्री सितंबर-2026 के साथ एनईपी जून-2026 की बीबीए द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में कॉलेज कोड 009, 028, 1275, 209, 313, 368 और 663 के विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया है। बीसीए द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में कॉलेज कोड 1243, 1275, 206 और 612 के विद्यार्थियों का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विद्यार्थियों को वेबसाइट पर परिणाम देखने की सलाह दी है।
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