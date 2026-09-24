Meerut News: नानू पुल के पास कार-बाइक की भिड़ंत, कार सवार घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरधना। मेरठ-करनाल हाईवे पर नानू पुल के पास बृहस्पतिवार दोपहर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार महेंद्र कपूर पुत्र ब्रह्मप्रकाश निवासी वसुंधरा, गाजियाबाद घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बाइक सवार बाइक समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर फरार बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है।महेंद्र कपूर के अनुसार, वह कार से गाजियाबाद से शामली जा रहे थे। बृहस्पतिवार दोपहर बजे वह नानू पुल के पास पहुंचे। इसी दौरान बाइक सवार ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र कपूर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बाइक सवार मौके पर नहीं रुका और बाइक समेत फरार हो गया।हादसे की सूचना मिलते ही टोल प्लाजा की एंबुलेंस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस कर्मियों ने घायल महेंद्र कपूर को उपचार के लिए सरधना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली।सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस फरार बाइक सवार और उसके वाहन की पहचान करने का प्रयास कर रही है।