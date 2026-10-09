Meerut News: कांवड़ पटरी मार्ग पर खड़े ट्रक में घुसा कैंटर, चालक बाल-बाल बचा

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। गंग नहर की चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर शुक्रवार सुबह दौराला पुल के निकट सड़क पर खराब खड़े ट्रक में एक कैंटर टकरा गया। हादसे में कैंटर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक बाल-बाल बचा। हादसे के बाद दोनों वाहन देर शाम तक सड़क पर खड़े रहे, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।गाजियाबाद के हरबंस नगर नई बस्ती निवासी महेश चंद, दीपक ट्रांसपोर्ट कंपनी में चालक हैं। वह बृहस्पतिवार देर रात गाजियाबाद से माल लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। शुक्रवार सुबह दौराला पुल के निकट पहुंचने पर उन्हें सड़क पर एक खराब ट्रक खड़ा दिखाई दिया। चालक ने ट्रक को पार करने का प्रयास किया। इसी दौरान हरिद्वार की ओर से एक कार आ गई। कार को बचाने के प्रयास में कैंटर अनियंत्रित हो गया और सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया। गनीमत रही कि हादसे में कैंटर चालक को चोट नहीं आई। टक्कर से कैंटर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद दोनों वाहन देर शाम तक सड़क पर खड़े रहे। इससे मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।