Meerut News: साइबर ठगी से बचाव के लिए ग्रामीण महिलाओं को किया जागरूक

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..... ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंकिंग पासवर्ड साझा नहीं करने की दी सलाह, साइबर ठगी पर 1930 पर शिकायत करने की जानकारी दीमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ की ओर से भगवानपुर, ब्लॉक मवाना कलां में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार यादव ने बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय समावेशन और ग्राहक हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।विशेष अतिथि एलडीएम राकेश खन्ना ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जागरूक रहना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। साइबर अपराध की जानकारी साइबर सेल तक पहुंचानी चाहिए। सतर्कता अधिकारी मनीष कुमार वार्ष्णेय ने डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, मनी म्यूल खाते और ओटीपी, यूपीआई व क्यूआर कोड से होने वाली ठगी के बारे में बताया। उन्होंने ओटीपी, एटीएम पिन और बैंकिंग पासवर्ड साझा नहीं करने तथा साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की सलाह दी।आरसेटी निदेशक निशांत गौतम ने वित्तीय साक्षरता और स्वरोजगार की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की 50 से 60 महिलाओं ने भाग लिया। संचालन रमेश जोशी ने किया। कार्यक्रम में तुषार दलाकोटी, माधुरी शर्मा, रमेश जोशी, ओम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।